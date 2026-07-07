Пять детских садов строят в Нижнем Новгороде

— Эти работы держим на особом контроле, новые учреждения обеспечат местами сразу почти тысячу ребят, — рассказал глава города. Процесс строительства идет в полном соответствии с графиками. На улице Ванеева и в ЖК «Новая Кузнечиха» уже готовы несущие конструкции, на объектах стартовали гидроизоляционные работы и кладка внешних стен и внутренних перегородок.