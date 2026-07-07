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Очередь на въезд в Литву и Польшу за сутки выросла на 150 автомобилей

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Очередь из транспортных средств, ожидающих въезда на территорию Евросоюза через польскую и литовскую границы за последние 24 часа увеличилась на 150 автомобилей, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Источник: Sputnik.by

Так, по информации ГПК, на границе с Польшей образовалась очередь из 570 фур. В настоящее время самым загруженным является пункт пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи»). Там оформления на выезд с территории Беларуси ожидают 440 грузовиков.

Контролирующие службы польской стороны за прошедшие сутки пропустили на свою территорию 41% фур от установленной нормы, отметили в погранкомитете.

Чуть больше четверти от суточной нормы (26%) транспорта оформлено за последние 24 часа польскими пограничниками на погранпереходе «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица»).

Что касается легковых автомобилей, то очереди из них образовались перед польским погранпереходом «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»), а также перед литовскими ПП «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони»).

На белорусско-польской границе въезда в ЕС ожидают в общей сложности 237 легковых автомобилей. Cотрудники сопредельных пунктов пропуска оформили за истекшие сутки лишь 31% транспорта.

Въезда через литовские погранпереходы ожидают 140 легковушек.

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