Очередь на въезд в Литву и Польшу за сутки выросла на 150 автомобилей

Что касается легковых автомобилей, то очереди из них образовались перед польским погранпереходом «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»), а также перед литовскими ПП «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони»).