Аналитики назвали стоимость потребительской корзины россиян

Стоимость минимального набора продуктов питания в России по итогам июня достигла 8 992 рублей. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитиков финансовых платформ «Еврокредит.ру» и «Выберу.ру», с начала 2026 года этот показатель вырос на 4,86%, а по сравнению с маем — на 0,71%.