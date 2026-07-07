Как сменить профессию после 40 лет и не пожалеть об этом: 7 этапов, которые нельзя пропускать

Смена профессии после 40 лет перестала быть шокирующим экспериментом, но в этом вопросе важно не поддаваться первому импульсу. Нередко все начинается с крика души: «Я больше так не могу». Безусловно, это сигнал того, что прежняя модель себя исчерпала. Но, опираясь только на этот эмоциональный порыв, принимать решение о смене специализации преждевременно.