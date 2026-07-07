В палаточном лагере «Приморск» прошла встреча с участниками СВО

Елена Геннадьевна рассказала о своём сыне — о том, каким он был в детстве, о его мечтах и о том, почему он принял решение встать на защиту страны. Она показала фотографии Виктора, его награды, а также книгу о Героях, в которую внесено имя её сына. Каждая деталь словно оживляла образ парня, который навсегда останется в памяти близких и земляков, сообщили в региональном фонде «Защитники Отечества».