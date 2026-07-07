В палаточном лагере «Приморск» прошла встреча с участниками СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В палаточном лагере «Приморск» прошла встреча с социальным координатором регионального филиала фонда «Защитники Отечества» из посёлка Балахта Натальей Алексейцевой, ветераном СВО Александром Михайловым и Еленой Пайковой — мама погибшего Героя СВО Виктора Пайкова.
Ребятам рассказали о буднях на передовой, о том, что помогало не сдаваться и поддерживать товарищей.
Елена Геннадьевна рассказала о своём сыне — о том, каким он был в детстве, о его мечтах и о том, почему он принял решение встать на защиту страны. Она показала фотографии Виктора, его награды, а также книгу о Героях, в которую внесено имя её сына. Каждая деталь словно оживляла образ парня, который навсегда останется в памяти близких и земляков, сообщили в региональном фонде «Защитники Отечества».
Эта встреча никого не оставила равнодушным. Такие встречи — не просто разговоры. Это живая история, которую невозможно вычитать в учебнике. Это возможность для ребят услышать правду из первых уст, научиться ценить мирное небо и понимать, что за каждой наградой и каждой строчкой в книге — судьба, семья, любовь и огромная жертва.