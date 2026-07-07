Маркетплейсы готовятся к новому закону с октября 2026 года

В октябре 2026 года в Волгограде, как и во всей России, вступает в силу закон о платформенной экономике. Об этом рассказал вице-президент крупнейшей маркет-платформы Игорь Зимин. Закон должен защитить права продавцов и покупателей на маркетплейсах.
Маркет-платформа начала исполнять требования закона досрочно, подписав Меморандум о добросовестных практиках. Компания уведомляет продавцов об изменениях в оферте за 45 дней и завершает интеграцию с 12 государственными информационными системами.
Зимин предложил ФАС ограничить предельный размер комиссии за продажу и запретить финансировать скидки одной категории товаров за счет комиссий с других категорий.
По словам Игоря Зимина, у китайских продавцов фактически уплаченная комиссия выше, а их товары дальше от покупателя физически, поэтому получают меньший приоритет в поиске. Оборот российских продавцов от экспорта в страны ближнего зарубежья вырос более чем на 80 процентов за прошлый год.
Компания продолжает расширять склады и пункты выдачи заказов в регионах и малых городах. Проникновение онлайн-торговли в средних и малых городах, а также сельской местности, где живет 75 процентов населения страны, в ближайшие три года практически удвоится — это касается и жителей Волгоградской области, где спрос на онлайн-покупки продолжает расти, — пишет «РГ».
Ранее сообщалось о новых правилах, которые уже ввели маркетплейсы.