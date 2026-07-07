Маркетплейсы готовятся к новому закону с октября 2026 года

Компания продолжает расширять склады и пункты выдачи заказов в регионах и малых городах. Проникновение онлайн-торговли в средних и малых городах, а также сельской местности, где живет 75 процентов населения страны, в ближайшие три года практически удвоится — это касается и жителей Волгоградской области, где спрос на онлайн-покупки продолжает расти, — пишет «РГ».