Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты

Все медучреждения в РФ перешли на электронные медицинские карты пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, электронные медкарты есть во всех учреждениях.
А в ряде регионов, например, в Липецкой области, уже применяется ПО с искусственным интеллектом: оно выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики, помогая врачу сформировать клинические рекомендации.
Мурашко добавил, что существуют программы с ИИ, которые используются скорой помощью.
Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил выдавать медсправки родственникам.