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Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты

В некоторых регионах применяется программное обеспечение с ИИ.

Источник: Время

Все медучреждения в РФ перешли на электронные медицинские карты пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, электронные медкарты есть во всех учреждениях.

А в ряде регионов, например, в Липецкой области, уже применяется ПО с искусственным интеллектом: оно выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики, помогая врачу сформировать клинические рекомендации.

Мурашко добавил, что существуют программы с ИИ, которые используются скорой помощью.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил выдавать медсправки родственникам.