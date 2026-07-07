Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты

А в ряде регионов, например, в Липецкой области, уже применяется ПО с искусственным интеллектом: оно выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики, помогая врачу сформировать клинические рекомендации.