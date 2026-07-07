Дворник из Хабаровска перевёл мошенникам 1,1 млн рублей

Горожанина подвели к тому, что необходимо срочно сделать перевод накоплений на «безопасный счёт» — иначе деньги якобы попадут в руки злоумышленников. Так он лишился 1 миллиона 100 тысяч рублей. Как только сумма поступила мошенникам, они оборвали переписку и звонки с жертвой. Поняв, что его развели, потерпевший обратился в полицию.