Дворник из Хабаровска перевёл мошенникам 1,1 млн рублей

В Хабаровске 74-летний дворник из Кировского района перевёл мошенникам 1,1 миллиона рублей личных сбережений. Чтобы заманить пожилого мужчину в ловушку, аферисты начали разговор с предложения «консультации по соцвыплатам», сообщает hab.aif.ru.
Сначала пенсионеру позвонили неизвестные и сказали, что помогают разобраться с социальными выплатами. Чтобы получить консультацию, мужчину попросили продиктовать код из СМС — не подозревая подвоха, тот выполнил требование.
После этого в схему включились уже другие участники. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и стали убеждать хабаровчанина, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, персональные данные утекли в сеть, а деньги находятся под угрозой.
Горожанина подвели к тому, что необходимо срочно сделать перевод накоплений на «безопасный счёт» — иначе деньги якобы попадут в руки злоумышленников. Так он лишился 1 миллиона 100 тысяч рублей. Как только сумма поступила мошенникам, они оборвали переписку и звонки с жертвой. Поняв, что его развели, потерпевший обратился в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Максимальная санкция статьи составляет до 10 лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru врио начальника УМВД России по городу Хабаровску Артём Поляков.