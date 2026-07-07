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Коммунальщики рассказали, сколько квартир и домов в июне были отключены от газа в Калининградской области

Причина — долги и отсутствие договоров на обслуживание.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в июне от системы газоснабжения отключены 37 квартир и индивидуальных жилых домов. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Как отметили на предприятии, причина — долги за газ и отсутствие договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Всего с начала 2026 года приостановлена подача газа в 121 жилое помещение.

По данным компании, многие абоненты считают, что не допустив в квартиру или дом сотрудников газораспределительной организации и поставщика газа, им удастся избежать отключения. В этих случаях зачастую на помощь газовщикам приходят соседи, которые опасаются за свою безопасность.

«В начале июля приостановлена подача газа в одну из квартир довоенного многоквартирного дома Центрального района Калининграда, — рассказали в компании. — Собственник решил, что платить за газ и обслуживать оборудование — не обязательно, ведь в квартире работает только газовая плита. В отсутствие поверки прибора учёта начисления производились по нормативу, и долг рос как снежный ком. Нерадивый потребитель не пускал в дом ни контролеров, ни специалистов газовой службы. В результате, доступ к оборудованию обеспечил сосед, уставший беспокоиться за безопасность своей семьи — перекрытия в доме деревянные и, в случае утечки, мог серьезно пострадать весь дом».

Нарушителя правил отключили, отрезав газовый ввод. Чтобы возобновить подачу топлива, теперь ему придётся полностью оплатить долг. Кроме того, гражданин должен будет компенсировать расходы газораспределительной организации на отключение и повторное подключение.

Газ отключили ещё в пяти домах в Калининграде и Холмогоровке из-за того, что жильцы не пустили проверяющих.

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