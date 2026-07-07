Коммунальщики рассказали, сколько квартир и домов в июне были отключены от газа в Калининградской области

«В начале июля приостановлена подача газа в одну из квартир довоенного многоквартирного дома Центрального района Калининграда, — рассказали в компании. — Собственник решил, что платить за газ и обслуживать оборудование — не обязательно, ведь в квартире работает только газовая плита. В отсутствие поверки прибора учёта начисления производились по нормативу, и долг рос как снежный ком. Нерадивый потребитель не пускал в дом ни контролеров, ни специалистов газовой службы. В результате, доступ к оборудованию обеспечил сосед, уставший беспокоиться за безопасность своей семьи — перекрытия в доме деревянные и, в случае утечки, мог серьезно пострадать весь дом».