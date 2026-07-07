В Красноярске и в нескольких округах края объявили режим «черного неба»

В Красноярске и ряде территорий края объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Он будет действовать с 19:00 7 июля до 19:00 8 июля. Об этом сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Режим НМУ ввели в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, поселке Солнечный, а также в ряде округов края. Предприятия в этот период должны приступить к мероприятиям по снижению выбросов в атмосферу.
В Красноярске 7 и 8 июля синоптики прогнозируют температуру до плюс 25 градусов и слабый ветер. Во время режима «черного неба» горожанам рекомендуют меньше времени проводить на улице и по возможности ограничить использование личных автомобилей.