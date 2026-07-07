В Красноярском крае родители могут подать заявление в первый класс не по прописке

В Красноярском крае на портале «Госуслуги» началась вторая волна записи детей в первый класс. До 5 сентября заявление могут подать родители, которые хотят выбрать школу, не закрепленную за адресом проживания. Прием будет идти до заполнения свободных мест. Если в выбранной школе они есть, то ребенка зачислят, — уточнили в министерстве цифрового развития региона. Чтобы подать заявление онлайн, нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью, заполнить форму и отправить ее в выбранную школу. После этого в личный кабинет придет уведомление о регистрации заявления. Школа может попросить оригиналы документов, если нужно подтвердить внеочередное, первоочередное или преимущественное право приема. Решение о зачислении принимают в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления. Когда школа издаст акт о зачислении, уведомление появится в личном кабинете на «Госуслугах». Добавим, что в этом году во время первой волны большинство родителей в Красноярском крае выбрали электронную подачу документов. Через портал направили более 25 тысяч заявлений — почти 86% от общего числа. Читайте также: В Красноярском крае открыли прием заявок на целевое обучение Около 300 молодых специалистов пополнили авиационную отрасль Красноярского края Более 600 выпускников Красноярского медуниверситета дали клятву врача.