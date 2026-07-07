Пищевая промышленность Дона нарастила выпуск молока на 24,6% за пять месяцев

По информации властей, с января по май в области зафиксировали рост производства обработанного молока на 24,6%, хлебобулочных изделий длительного хранения — на 17,6%, переработанной и консервированной рыбы — на 3,9%, минеральной и питьевой упакованной воды — на 1,9%, хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 1,6%.