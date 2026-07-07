Семь посёлков Богородского района обеспечили мобильной связью и интернетом

Особое значение появление связи имеет для Воронцова — этот населённый пункт является одной из остановок на пешеходном маршруте «Окская тропа», который соединяет Павлово и Нижний Новгород. Сюда часто приезжают туристы ради видов, прогулок, рыбалки и отдыха на берегу. Ушаково привлекает внимание археологов — здесь находится стоянка «Ушаково 1» возрастом около четырёх тысяч лет. Деревни Малое и Большое Бедрино на реке Кудьме популярны у любителей воды и тихого отдыха.