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Сенатор поддержал идею временно ограничить заправку предприимчивых польских «бензовозов» на АЗС

Шендерюк-Жидков считает, что приоритет должен быть у жителей области.

Источник: Клопс.ru

Член Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков поддержал идею временно ограничить заправку автомобилей с иностранными номерами на калининградских АЗС. Об этом он заявил на круглом столе по топливной ситуации.

Жители региона нервничают, замечая в очередях машины, которые могут вывозить топливо за пределы области. «Люди раздражаются, когда видят польские “бензовозы”», — сказал Шендерюк-Жидков.

По его словам, речь идёт именно о временной мере на период повышенного спроса. Приоритет, считает сенатор, должен быть у жителей Калининградской области. Политик предложил обсудить этот вопрос в правительстве региона и с владельцами топливных компаний.

За последние пару недель ряд АЗС перестали отпускать топливо возле границы. Некоторые так называемые бензовозы едут вглубь области.

В Обществе защиты прав автомобилистов Калининградской области решили обратиться к властям региона с предложением ограничить продажу топлива иностранным водителям.