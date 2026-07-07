В Таганроге для подготовки к зиме отремонтировали 15 котельных

Глава Таганрога Светлана Камбулова в своих соцсетях рассказала о промежуточных результатах подготовки города к зиме.
На данный момент планово‑предупредительный ремонт завершён на 15 котельных. Ещё три котельные продолжают ремонтировать — работы ведутся на улицах Котлостроительная, Октябрьская и Северная.
Гидравлические испытания уже прошли в 475 многоквартирных домах — это чуть меньше половины от общего числа (всего в списке 1082 дома).
Также в городе продолжается капитальный ремонт аварийных участков теплосетей: специалисты приводят в порядок 11 участков общей протяжённостью 5600 метров.