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Лаборатория выявила сомнительное молоко в Нижегородской области

Были обнаружены несоответствия по жирнокислотному составу продукта.

Источник: Живем в Нижнем

Некачественное молоко обнаружили по результатам лабораторных испытаний в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты проверяли образцы молока в период с 23 июня по 3 июля 2026 года. В ходе исследования выяснилось, что пробы не соответствуют показателю «жирнокислотный состав». Информация была внесена в автоматизированную систему «ВЕСТА» и направлены в Россельхознадзор для принятия мер реагирования.

Нижегородцев предупредили, что некачественный жирнокислотный состав молока оказывает негативное влияние на здоровье сердца и сосудов, вызывает аллергические реакции и может ухудшить течение хронических состояний организма.

Ранее мы писали, что 15 деклараций отозваны у нижегородских производителей мяса и молока.