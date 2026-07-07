Лаборатория выявила сомнительное молоко в Нижегородской области

Специалисты проверяли образцы молока в период с 23 июня по 3 июля 2026 года. В ходе исследования выяснилось, что пробы не соответствуют показателю «жирнокислотный состав». Информация была внесена в автоматизированную систему «ВЕСТА» и направлены в Россельхознадзор для принятия мер реагирования.