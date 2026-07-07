Лаборатория выявила сомнительное молоко в Нижегородской области

Некачественное молоко обнаружили по результатам лабораторных испытаний в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Специалисты проверяли образцы молока в период с 23 июня по 3 июля 2026 года. В ходе исследования выяснилось, что пробы не соответствуют показателю «жирнокислотный состав». Информация была внесена в автоматизированную систему «ВЕСТА» и направлены в Россельхознадзор для принятия мер реагирования.
Нижегородцев предупредили, что некачественный жирнокислотный состав молока оказывает негативное влияние на здоровье сердца и сосудов, вызывает аллергические реакции и может ухудшить течение хронических состояний организма.
Ранее мы писали, что 15 деклараций отозваны у нижегородских производителей мяса и молока.