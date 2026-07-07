Как устроена система опорных населенных пунктов: новый экспертный доклад

«Национальный проект “Инфраструктура для жизни” направлен на создание среды, в которой человеку удобно жить, работать и развиваться. Этот проект объединяет все инфраструктурные направления — жилищное строительство, дороги, коммунальные сети, социальные объекты, общественный транспорт, цифровизацию — в единую, согласованную систему решений. Фактически речь идет о том, чтобы перейти от набора программ и объектов к системному улучшению качества среды в каждом населенном пункте, следовательно, к повышению качества жизни граждан. Мы комплексно работаем на достижение целевого показателя, определенного нацпроектом, — “Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах” на 30% к 2030 году и 60% к 2036 году. Главная задача — сделать инфраструктуру в городах и селах комфортнее», — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.