Аквапарк в Нижнем Новгороде повысил цены на билеты

С 1 июля в нижегородском аквапарке «Океанис» обновились расценки на посещение — данные об этом опубликованы на официальной странице развлекательного комплекса в социальной сети.
Согласно новым тарифам, стоимость входного билета для взрослого составляет 3490 рублей, для ребёнка младше 13 лет — 2290 рублей. Указанный ценовой диапазон будет действовать вплоть до 31 июля 2026 года.
Нижегородцы в социальных сетях выразили недовольство повышением цен. В обсуждениях пользователи выдвигали различные предположения о причинах удорожания услуг: в частности, одна из посетительниц допустила, что рост стоимости может быть связан с дополнительными затратами — например, с поставками воды из других регионов и удорожанием топлива.
Ранее парковка у ТРЦ «Океанис» подорожала в два раза с 21 марта.