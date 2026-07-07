Аквапарк в Нижнем Новгороде повысил цены на билеты

Нижегородцы в социальных сетях выразили недовольство повышением цен. В обсуждениях пользователи выдвигали различные предположения о причинах удорожания услуг: в частности, одна из посетительниц допустила, что рост стоимости может быть связан с дополнительными затратами — например, с поставками воды из других регионов и удорожанием топлива.