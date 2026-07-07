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Аквапарк в Нижнем Новгороде повысил цены на билеты

Администрация лагеря объяснила ситуацию аварией на теплотрассе, из‑за которой было прекращено горячее водоснабжение.

С 1 июля в нижегородском аквапарке «Океанис» обновились расценки на посещение — данные об этом опубликованы на официальной странице развлекательного комплекса в социальной сети.

Согласно новым тарифам, стоимость входного билета для взрослого составляет 3490 рублей, для ребёнка младше 13 лет — 2290 рублей. Указанный ценовой диапазон будет действовать вплоть до 31 июля 2026 года.

Нижегородцы в социальных сетях выразили недовольство повышением цен. В обсуждениях пользователи выдвигали различные предположения о причинах удорожания услуг: в частности, одна из посетительниц допустила, что рост стоимости может быть связан с дополнительными затратами — например, с поставками воды из других регионов и удорожанием топлива.

Ранее парковка у ТРЦ «Океанис» подорожала в два раза с 21 марта.