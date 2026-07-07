Что известно о стрельбе под Молодечно после звонка в милицию оператора АЗС

Нарушитель не реагировал на неоднократные требования ГАИ, создавал реальную угрозу безопасности для других участников дорожного движения. В итоге инспекторам ГАИ пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить иномарку. За ее рулем оказался 39-летний минчанин, у которого медосвидетельствование показало 1,58 промилле в выдыхаемом воздухе.