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Что известно о стрельбе под Молодечно после звонка в милицию оператора АЗС

Под Молодечно ГАИ останавливало Hyundai со стрельбой после звонка с АЗС.

Источник: Комсомольская правда

В Молодечненском районе ГАИ со стрельбой останавливало Hyundai, что там произошло рассказали в МВД.

Так, в милицию позвонил оператор АЗС, сообщивший, что о пьяном мужчине на Hyundai. Сразу после звонка с АЗС в указанном заявителем направлении выбыл экипаж ГАИ.

Автомобиль обнаружили вблизи деревни Мясота. Водителю был подан сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и попытался скрыться, началась погоня.

Нарушитель не реагировал на неоднократные требования ГАИ, создавал реальную угрозу безопасности для других участников дорожного движения. В итоге инспекторам ГАИ пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить иномарку. За ее рулем оказался 39-летний минчанин, у которого медосвидетельствование показало 1,58 промилле в выдыхаемом воздухе.

На пьяного водителя составили три протокола об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение. Фигурант водворен в ИВС, а Hyundai поместили на штрафстоянку.

Тем временем в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.

И мы рассказали, что произошло с двумя белорусами, которые точно знали, кто из них отец ребенка, но ДНК-тест дал неожиданный результат.