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Ресторанная группа «Боттега Рест» вложила 95 млн рублей в новое пермское заведение

Группа «Боттега Рест», развивающая рестораны La Bottega и Interview, откроет новое заведение под названием «Бьярма». Ресторан расположится в здании бывшего магазина «Мелодия» на ул. Ленина, 36. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Группа «Боттега Рест», развивающая рестораны La Bottega и Interview, откроет новое заведение под названием «Бьярма». Ресторан расположится в здании бывшего магазина «Мелодия» на ул. Ленина, 36. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Общая сумма вложений в новое заведение составила 95 млн руб.

«Бьярма» имеет три зала и рассчитана на 110 посадочных мест. Кухня ресторана, разработанная бренд-шефом Дмитрием Глуховым, позиционируется как актуальная русская. Открытие «Бьярмы» запланировано на конец июля 2026 года.