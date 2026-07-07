В Северске Томской области облагородят сквер у мемориала «Курган Славы»

Сквер с озером у мемориала «Курган Славы» в Северске Томской области благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
На одном из участков специалисты уже разработали грунт, сделали каркас беседки, а также установили сваи и залили основание. На двух других участках сейчас ведется изготовление металлоконструкций и разбивка территории под установку пергол. Там появятся скамейки, урны, клумбы, навесы и настилы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.