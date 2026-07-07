В Сарове Нижегородской области проведут научную конференцию для молодежи

Мероприятие пройдет с 27 по 29 октября. В нем примут участие 170 молодых ученых, инженеров и специалистов, представляющих предприятия ядерного оружейного и атомного энергетического комплексов, а также крупные профильные вузы. В программу войдут доклады по таким секциям, как теоретическая и математическая физика, экспериментальная физика, инженерные науки, информационные системы и технологии.