В Сарове Нижегородской области проведут научную конференцию для молодежи

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в городе Сарове Нижегородской области организует научно-техническую конференцию «Молодежь в науке» в поддержку нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Мероприятие пройдет с 27 по 29 октября. В нем примут участие 170 молодых ученых, инженеров и специалистов, представляющих предприятия ядерного оружейного и атомного энергетического комплексов, а также крупные профильные вузы. В программу войдут доклады по таким секциям, как теоретическая и математическая физика, экспериментальная физика, инженерные науки, информационные системы и технологии.
«Конференция — это площадка для научного роста талантливой молодежи, возможность проявить себя. Руководство ядерного центра всегда внимательно следит за работами этих молодых людей и всячески поддерживает те перспективные результаты исследований, которые получены в процессе подготовки к конференции», — рассказал первый заместитель директора ВНИИЭФ и председатель оргкомитета Вячеслав Соловьев.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.