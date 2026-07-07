467 поездок оплатили нижегородцы одноразовыми картами в общественном транспорте

С начала июля пассажиры оплаили проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода одноразовыми транспортными картами всего 467 раз. Их введение связано с отменой оплаты наличными в транспорте, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин на заседании Общественной палаты региона.
С 1 по 6 июля общественным транспортом города воспользовались более 2,7 млн пассажиров. Проведенные опросы показали, что большинство жителей спокойно восприняли переход на безналичную систему оплаты.
Рябинин также напомнил, что льготные категории граждан могут приобрести транспортные карты, позволяющие оплачивать поездки по сниженной стоимости — 15 рублей вместо 40. При отсутствии такой карты пассажиры могут воспользоваться банковской картой или приобрести специальный проездной документ за наличные в торговых сетях.
Сейчас такие карты продаются в магазинах «Спар» и «Смарт», а до конца лета их также планируют начать реализовывать в сетях «Пятерочка» и «Магнит». Кроме того, для молодых пассажиров власти работают над возобновлением оплаты проезда по геолокации с новым партнером.
Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин отметил, что более 98% пассажиров и раньше пользовались безналичной оплатой. По его мнению, отказ от приема наличных позволит отказаться от необходимости содержать большой штат кондукторов, а также освободит водителей от приема денег и выдачи сдачи, что положительно скажется на безопасности перевозок.
Напомним, что с 1 июля 2026 года расплатиться наличными в нижегородском общественном транспорте теперь нельзя. Мера принята для обеспечения безопасности: водители не должны отвлекаться от дороги на приём денег, выдачу сдачи и билета. Теперь вместо этого нижегородцы могут приобрести разовые проездные на одну или две поездки. Они продаются в 35 магазинах сети SPAR, 23 магазинах SMART, на железнодорожном вокзале Нижний Новгород и в кассах автовокзала «ТПУ Канавинский».
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