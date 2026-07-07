Суд в Ростове вынес приговор участнику террористического сообщества

В рамках преступной схемы 26 декабря 2024 года Межанков забрал из тайника посылку с компонентами СВУ и хранил их в своём гараже — до тех пор, пока 9 января 2025 года правоохранители не изъяли детали. Также он получил видеоинструкцию по сборке взрывного устройства. В тот же день, 9 января, мужчина извлёк из другого тайника пакет с частями бомбы, перенёс его в автомобиль и был задержан.