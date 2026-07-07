Суд в Ростове вынес приговор участнику террористического сообщества

Южный окружной военный суд в Ростове‑на‑Дону огласил приговор Илье Межанкову — жителю Горловки (ДНР). Его признали виновным сразу по нескольким статьям УК РФ: в государственной измене (ст. 275), участии, пособничестве и подготовке в составе террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.3, ч. 3 ст. 205.1), а также в приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1). Об этом проинформировала пресс‑служба суда.
По данным следствия, в декабре 2024 года сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины создал террористическое сообщество и предложил Межанкову в него вступить. Мужчина согласился и взял на себя обязательства по приёму, хранению и передаче самодельных взрывных устройств.
В рамках преступной схемы 26 декабря 2024 года Межанков забрал из тайника посылку с компонентами СВУ и хранил их в своём гараже — до тех пор, пока 9 января 2025 года правоохранители не изъяли детали. Также он получил видеоинструкцию по сборке взрывного устройства. В тот же день, 9 января, мужчина извлёк из другого тайника пакет с частями бомбы, перенёс его в автомобиль и был задержан.
Суд назначил Илье Межанкову 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, причём первые три года он должен провести в тюрьме. Кроме того, осуждённому предстоит выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор пока может быть обжалован.