В Самаре снесли ларьки возле бывшего стадиона «Буревестник»

Власти ранее говорили, что незаконные павильоны у «Буревестника» снесут, и воплотили эти планы в жизнь. Собственникам снесенных объектов предложили другие места для торговли, также им объяснили, как включить свой объект в схему размещения НТО в Самаре. А вот что именно появится на месте «Буревестника», пока вопрос открытый.