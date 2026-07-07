Нижегородская крановщица выиграла миллион рублей в лотерею

Нижегородка Ирина Дуброва на протяжении многих лет участвует в лотереях в качестве семейной традиции. В прошлом году она выиграла 12 тысяч рублей, но не теряла надежд на более крупный выигрыш. Недавно девушка проходила с подругой мимо магазина и спонтанно решила купить два конверта с лотерейными купонами.