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Нижегородская крановщица выиграла миллион рублей в лотерею

Девушка собирается разделить выигрыш со своей мамой.

Машинистке башенного крана из Нижегородской области удалось выиграть миллион рублей в лотерею. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».

Нижегородка Ирина Дуброва на протяжении многих лет участвует в лотереях в качестве семейной традиции. В прошлом году она выиграла 12 тысяч рублей, но не теряла надежд на более крупный выигрыш. Недавно девушка проходила с подругой мимо магазина и спонтанно решила купить два конверта с лотерейными купонами.

В день трансляции тиража Ирина вместе с мамой перед телевизором проверяла лотерейные билеты. Один из них оказался счастливым — размер выигрыша составил один миллион рублей.

По профессии девушка — машинист башенного крана. Свободное время она предпочитает проводить со своей 17-летней дочерью или рыбачить на берегу Волги. Победительница планирует разделить выигрыш со своей мамой.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородская домохозяйка выиграла в лотерею второй раз за год.