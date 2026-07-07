Нижегородская крановщица выиграла миллион рублей в лотерею

Машинистке башенного крана из Нижегородской области удалось выиграть миллион рублей в лотерею. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».
Нижегородка Ирина Дуброва на протяжении многих лет участвует в лотереях в качестве семейной традиции. В прошлом году она выиграла 12 тысяч рублей, но не теряла надежд на более крупный выигрыш. Недавно девушка проходила с подругой мимо магазина и спонтанно решила купить два конверта с лотерейными купонами.
В день трансляции тиража Ирина вместе с мамой перед телевизором проверяла лотерейные билеты. Один из них оказался счастливым — размер выигрыша составил один миллион рублей.
По профессии девушка — машинист башенного крана. Свободное время она предпочитает проводить со своей 17-летней дочерью или рыбачить на берегу Волги. Победительница планирует разделить выигрыш со своей мамой.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородская домохозяйка выиграла в лотерею второй раз за год.