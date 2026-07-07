Калининградка, которая спасла выпавшего из окна малыша, получит 1 млн рублей от Маргариты Симоньян

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей, получателей выбирает лично Симоньян.