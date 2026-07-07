Фурсенко: первая волна грантов памяти имени Велихова успешно реализуется

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Первая волна грантов памяти Велихова, посвященная разработке новых материалов, успешно реализуется ведущими российскими учеными, что позволит России повысить свою конкурентоспособность и эффективность в целом ряде отраслей, связанных с производством новых материалов. Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на презентации технологических проектов, победивших в конкурсе РНФ на предоставление грантов памяти Велихова.
«Второй год проводится конкурс грантов памяти Велихова, он традиционно объявляется президентом во время Форума будущих технологий. Ключевую роль в конкурсе играют квалифицированные заказчики — те структуры, которые предлагают решить очень сложные задачи и готовы взять на себя ответственность за их внедрение. В прошлом году предложенные ими проекты были посвящены новым материалам, и эти проекты сейчас реализуются в основном успешно», — заявил помощник президента.
Как отметил Фурсенко, победители грантовых конкурсов Велихова получают уникальную возможность реализовать сложные научные проекты междисциплинарной и практической направленности, на исполнение которых Российский научный фонд и квалифицированные заказчики выделяют серьезные суммы — только РНФ выделяет на реализацию проекта 250−500 млн рублей на срок в пять лет.
По словам помощника президента, недавно эксперты РНФ завершили отбор заявок со стороны квалифицированных заказчиков на вторую очередь грантов, и сейчас фонд будет проводить конкурсы на их реализацию со стороны ведущих российских научных организаций. Фурсенко выразил уверенность, что и новые проекты будут столь же успешно реализоваться, как и первые гранты памяти Велихова.
О конкурсе грантов.
В феврале 2025 года о необходимости проведения конкурса грантов памяти Велихова на Форуме будущих технологий высказался президент РФ Владимир Путин. В апреле Российский научный фонд запустил первый конкурс грантов, победителями которого стали Сколковский институт науки и технологий, НИЦ «Топаз», НИТУ МИСиС и Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН. Каждый победитель конкурса ежегодно получает по 50−100 млн рублей от РНФ, а также поддержку и ресурсы со стороны квалифицированных заказчиков.