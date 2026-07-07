Фурсенко: первая волна грантов памяти имени Велихова успешно реализуется

«Второй год проводится конкурс грантов памяти Велихова, он традиционно объявляется президентом во время Форума будущих технологий. Ключевую роль в конкурсе играют квалифицированные заказчики — те структуры, которые предлагают решить очень сложные задачи и готовы взять на себя ответственность за их внедрение. В прошлом году предложенные ими проекты были посвящены новым материалам, и эти проекты сейчас реализуются в основном успешно», — заявил помощник президента.