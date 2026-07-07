В Вологодской области отремонтируют участок трассы Барское — Евсюково

«Для обеспечения бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге на время проведения ремонтных работ и сокращения сроков их производства специалисты одновременно завершают устройство основания дорожной одежды и тут же, на участке, где эти работы завершены, приступают к следующим этапам — укладке выравнивающего, а затем и верхнего слоя», — говорится в сообщении.