В Вологодской области отремонтируют участок трассы Барское — Евсюково

Участок автодороги между деревнями Евсюково и Хорошево в Вологодской области приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Для обеспечения бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге на время проведения ремонтных работ и сокращения сроков их производства специалисты одновременно завершают устройство основания дорожной одежды и тут же, на участке, где эти работы завершены, приступают к следующим этапам — укладке выравнивающего, а затем и верхнего слоя», — говорится в сообщении.
В общей сложности до конца 2026 года мастерам предстоит обновить около 8,6 км дорожного покрытия на всем протяжении трассы Барское — Евсюково, а также укрепить обочины.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.