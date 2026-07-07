«Роскосмос» запустил творческую акцию в преддверии экспедиции на МКС

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» «Роскосмос» опубликовал подборку тематических изображений. Их необходимо раскрасить, а также оставить там свое напутствие для космонавтов. Готовые работы принимаются до 14 июля в специальной форме. Подчеркивается, что фото раскрасок будут смонтированы в один ролик, который затем отправят космонавтам на МКС.