«Роскосмос» запустил творческую акцию в преддверии экспедиции на МКС

«Роскосмос» приглашает россиян присоединиться к творческой акции, созданной в поддержку экипажа МКС-75, который уже 14 июля отправится в длительную экспедицию, сообщили в госкорпорации. Такая инициатива способствует достижению целей и задач нацпроекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».
«В честь предстоящего полета космонавтов Петра Дуброва, Анны Кикиной и астронавта Анила Менона мы подготовили раскраски с изображением космического экипажа. На каждой из них есть поле для ваших пожеланий», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» «Роскосмос» опубликовал подборку тематических изображений. Их необходимо раскрасить, а также оставить там свое напутствие для космонавтов. Готовые работы принимаются до 14 июля в специальной форме. Подчеркивается, что фото раскрасок будут смонтированы в один ролик, который затем отправят космонавтам на МКС.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.