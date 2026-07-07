Le Figaro: Макрон не пострадал при взрывах в Дамаске

Отель, возле которого произошли инциденты, Макрон покинул рано утром — он отправился на переговоры в президентский дворец.
Источник в службах безопасности рассказал, что одно взрывное устройство заложили в мусорный бак, а второе — в автомобиль рядом с отелем Four Seasons. Как пишет издание, к местам взрывов направились машины скорой помощи с включенными сиренами. Силы безопасности перекрыли улицы, ведущие в этот район.
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