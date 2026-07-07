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Le Figaro: Макрон не пострадал при взрывах в Дамаске

Утром 7 июля в сирийской столице прогремели взрывы рядом с отелем, где останавливался президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, глава государства не пострадал.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В канцелярии президента подтвердили изданию, что Макрон продолжает свой визит. Он прибыл в Дамаск в понедельник вместе с несколькими французскими бизнесменами. Это первый визит западного лидера в Сирию после смены власти в стране.

Отель, возле которого произошли инциденты, Макрон покинул рано утром — он отправился на переговоры в президентский дворец.

Источник в службах безопасности рассказал, что одно взрывное устройство заложили в мусорный бак, а второе — в автомобиль рядом с отелем Four Seasons. Как пишет издание, к местам взрывов направились машины скорой помощи с включенными сиренами. Силы безопасности перекрыли улицы, ведущие в этот район.

Министерство внутренних дел Сирии сообщило, что в результате двух взрывов в Дамаске у здания министерства туризма пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских.

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