В Агидели Башкирии отремонтируют Центральную библиотеку

К работам приступили в 2025 году, тогда специалисты привели в порядок кровлю. В этом году планируется завершить внутренние работы и отремонтировать часть фасада, а полностью обновить внешний облик библиотеки — в 2027-м. В результате в учреждении появятся современные зоны для посетителей всех возрастов, включая маломобильные группы населения.