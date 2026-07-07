В Агидели Башкирии отремонтируют Центральную библиотеку

Здание Центральной библиотеки в Агидели Республики Башкортостан модернизируют при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации города.
К работам приступили в 2025 году, тогда специалисты привели в порядок кровлю. В этом году планируется завершить внутренние работы и отремонтировать часть фасада, а полностью обновить внешний облик библиотеки — в 2027-м. В результате в учреждении появятся современные зоны для посетителей всех возрастов, включая маломобильные группы населения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.