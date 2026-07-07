В районах Филимонковский и Вороново в Москве обновят улично-дорожную сеть

«В столице началась разработка трех проектов планировки территории для строительства и реконструкции свыше 1 километра дорог в районах Филимонковский и Вороново. В частности, предусматривается создание нового участка улично-дорожной сети от улицы Николинские Ключи до улицы Александра Печерского, накопительной левоповоротной полосы с улицы Вороновский Рубеж на Калужское шоссе, а также реконструкция транспортной развязки вблизи деревни Кресты», — сказал он.