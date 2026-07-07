В районах Филимонковский и Вороново в Москве обновят улично-дорожную сеть

Три проекта планировки территории для строительства и реконструкции дорог в районах Вороново и Филимонковский прорабатывают в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение в городе объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В столице началась разработка трех проектов планировки территории для строительства и реконструкции свыше 1 километра дорог в районах Филимонковский и Вороново. В частности, предусматривается создание нового участка улично-дорожной сети от улицы Николинские Ключи до улицы Александра Печерского, накопительной левоповоротной полосы с улицы Вороновский Рубеж на Калужское шоссе, а также реконструкция транспортной развязки вблизи деревни Кресты», — сказал он.
Реализация этих проектов позволит сократить время в пути. Так, в результате примерно на 30% снизится нагрузка на Рабочую улицу и на 40% повысится пропускная способность выезда с улицы Вороновский Рубеж на Калужское шоссе.
«Кроме того, в рамках одного из проектов планируется строительство дополнительных полос основного хода на пересечении Калужского и Брестского шоссе. Эти мероприятия позволят эффективнее организовать движение на развязке, что обеспечит запас пропускной способности в 35%», — уточнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.