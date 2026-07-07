Воронежский минстрой снова подал иск к «Воронежстройреконструкции» на 163 млн

В рамках иска минстрой хотел взыскать пени и штраф по контракту от марта 2023 года на строительство жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском районе. Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Воронежстройреконструкция» предложила выполнить работы за 759,4 млн руб. при начальной цене 760,3 млн. По данным портала госзакупок, контракт подорожал до 826 млн руб. Стоимость фактически исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 821,8 млн. Они полностью оплачены. Контракт по-прежнему находится на стадии исполнения. Изначально обязательства требовалось выполнить до середины ноября 2024 года.