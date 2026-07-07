Сотрудники кубанского «Газстройсервиса» обучились бережливым технологиям

Работники газораспределительной компании «Газстройсервис» в Тихорецком районе Краснодарского края завершили обучение по второму модулю программы освоения бережливых технологий и разработали практические решения по оптимизации работы, сообщили в министерстве экономики региона. Предприятие участвует в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Сотрудники под руководством тренера регионального центра компетенций Анастасии Ермаковой освоили такие инструменты бережливого производства, как стандартизированная работа, автономное обслуживание и система анализа общей эффективности оборудования. Затем полученные знания они применили на практике: рабочая группа проанализировала пилотный поток, в качестве которого выбрала процесс изменения сети газопотребления. В результате был разработан план по его оптимизации, который специалисты защитили перед директором предприятия.
«Реализация предложенных мероприятий направлена на системное повышение эффективности. Расчетные показатели демонстрируют значительный потенциал: мы планируем, что после завершения проекта время протекания процесса сократится на 24,6%, выработка возрастет на 55,95%, а объем незавершенного производства в потоке уменьшится на 20%», — отметила Анастасия Ермакова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.