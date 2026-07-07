Сотрудники кубанского «Газстройсервиса» обучились бережливым технологиям

Сотрудники под руководством тренера регионального центра компетенций Анастасии Ермаковой освоили такие инструменты бережливого производства, как стандартизированная работа, автономное обслуживание и система анализа общей эффективности оборудования. Затем полученные знания они применили на практике: рабочая группа проанализировала пилотный поток, в качестве которого выбрала процесс изменения сети газопотребления. В результате был разработан план по его оптимизации, который специалисты защитили перед директором предприятия.