Следком начал проверку после наглой выходки московского блогера на реке Преголе в Калининграде

В Калининграде на Преголе блогер из Москвы гонял на катере и дрифтонул так, что опрокинул байдарки с детьми. Все это сопровождалось матом и безудержным весельем туриста. Ролик с «подвигом» разлетелся по соцсетям, заметили его и сотрудники СК, которые начали проверку.