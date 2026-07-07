Участники форума «ТИМ “Бирюса” разработали 16 проектных решений

Тематическая смена «ФинЗОЖ» завершилась на всероссийском форуме «Территория инициативной молодежи “Бирюса”» в Красноярском крае. Ее участники предложили 16 проектных решений по развитию финансовой культуры, сообщили в министерстве финансов региона.
Ребята работали над концепциями федеральных просветительских продуктов. Также они провели пилотное исследование образовательных запросов молодежи в сфере финансовой культуры и представили предложения по созданию профильной лаборатории в Красноярске. Отдельным направлением смены стала подготовка проектных решений для муниципальных команд по развитию финансовой грамотности. Все материалы войдут в пакет инициатив к органам государственной власти, образовательным организациям, финансовым институтам и общественным объединениям для реализации мероприятий по развитию финансовой культуры и безопасности.
«За второй год проведения смена “ФинЗОЖ” стала площадкой, на которой молодые люди не только получают новые знания, но и предлагают конкретные решения, востребованные на федеральном и региональном уровнях. Лучшие инициативы продолжат развиваться при поддержке партнеров и по поручению губернатора Красноярского края будут представлены на Неделе финансовой грамотности и финансовой безопасности, которая пройдет этой осенью в Красноярске», — отметил заместитель председателя правительства Красноярского края — министр финансов региона Владимир Бахарь.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.