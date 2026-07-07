Участники форума «ТИМ “Бирюса” разработали 16 проектных решений

«За второй год проведения смена “ФинЗОЖ” стала площадкой, на которой молодые люди не только получают новые знания, но и предлагают конкретные решения, востребованные на федеральном и региональном уровнях. Лучшие инициативы продолжат развиваться при поддержке партнеров и по поручению губернатора Красноярского края будут представлены на Неделе финансовой грамотности и финансовой безопасности, которая пройдет этой осенью в Красноярске», — отметил заместитель председателя правительства Красноярского края — министр финансов региона Владимир Бахарь.