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В двух школах под Воронежем появились мемориальные доски бойцам СВО

Памятные знаки открыли в Подгоренском районе.

Источник: Комсомольская правда

Память о земляках, погибших при исполнении воинского долга на СВО, увековечили в Подгоренском районе Воронежской области. Мемориальные доски в честь своих выпускников повесили в Березовской и Сагуновской школах.

25-летний Евгений Журавлев ушел на СВО в июне 2020 года. Служил зенитчиком, был командиром отделения. В сентябре 2022-го у станицы Вишневая Харьковской области, сержант Евгений Журавлев погиб. За мужество и героизм награжден орденом Мужества посмертно.

Кирилл Поляков с отличием окончил Сагуновскую школу, прошел срочную службу, а затем подписал контракт с Министерством обороны. С первых дней СВО был на передовой. Гвардии ефрейтор, кавалер двух орденов Мужества погиб, спасая своих сослуживцев.

— Он был открытым, честным и невероятно обаятельным парнем, хорошим спортсменом и лидером в классе. В свободное время, как и все сельские ребята, любил гонять мяч с друзьями и рыбачить, но при этом всегда оставался первым помощником для мамы и примером для младших братьев и сестер, — вспоминает директор школы Вера Вдовина.

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