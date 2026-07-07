В двух школах под Воронежем появились мемориальные доски бойцам СВО

— Он был открытым, честным и невероятно обаятельным парнем, хорошим спортсменом и лидером в классе. В свободное время, как и все сельские ребята, любил гонять мяч с друзьями и рыбачить, но при этом всегда оставался первым помощником для мамы и примером для младших братьев и сестер, — вспоминает директор школы Вера Вдовина.