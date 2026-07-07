Суд постановил вернуть в собственность здание и земельный участок института ФСИН

По требованию прокуратуры Пермского края суд принял решение о возврате в федеральную собственность здания и земельного участка, расположенных на территории Пермского института ФСИН России.
Проверка надзорного ведомства показала, что ранее объект недвижимости, находившийся в хозяйственном ведении ГУП «Военторг № 1283», был продан частному лицу в рамках процедуры банкротства предприятия. При этом, как установила прокуратура, здание относилось к имуществу с ограниченной оборотоспособностью и не могло быть отчуждено в частную собственность. Позднее новый владелец также оформил право собственности на земельный участок под этим зданием.
Прокуратура обратилась в суд с иском. Индустриальный районный суд Перми признал право частной собственности на спорные объекты недвижимости отсутствующим и постановил вернуть здание вместе с земельным участком в федеральную собственность.
После того как судебное решение вступит в законную силу, прокуратура Пермского края проконтролирует его исполнение и фактическую передачу имущества государству.