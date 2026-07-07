Многодетной семье из Красноярска вручили «Набор первых» ко Дню семьи, любви и верности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, многодетной семье Велигура вручили «Набор первых» — подарок от города для родителей новорожденных.
В июле у Дарьи и ее супруга родилась дочь Адель. Девочка стала третьим ребенком в семье, воспитывающей двух мальчиков. Во время выписки из роддома № 20 молодую маму поздравила руководитель управления социальной защиты населения Ольга Качанова и вручила рюкзак с вещами, необходимыми малышу в первые месяцы жизни.
«Перед таким тёплым праздником, как День семьи, любви и верности, особенно приятно вручить “Набор первых” от главы города многодетной маме и видеть, как этот подарок приносит радость. Мы стараемся, чтобы его содержимое было полезным. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия малышке и всей её семье!» — сказала руководитель управления социальной защиты населения города Ольга Качанова.
В комплект входят теплое одеяло, уголок для купания, поильник, прорезыватель для зубов, первая зубная щетка и другие полезные вещи. Также в наборе есть памятная фоторамка с пожеланиями от главы города.
«Мне очень приятно, переполняют эмоции. Когда ты многодетная мама, много всего нужно для детей. “Набор первых” — весомая, существенная поддержка для семей. Для меня это большой стимул прийти ещё за одним малышом. Хорошая идея, и нужно её поддерживать», — поделилась Дарья Велигура.
Добавим, городская акция стартовала 1 июня по инициативе мэра Сергея Верещагина. За это время в роддомах Красноярска уже вручили более 1,5 тысячи «Наборов первых». Получить подарок могут родители новорожденных, зарегистрированные по месту жительства в Красноярске.
В администрации города отмечают, что состав набора планируют дорабатывать с учетом пожеланий родителей, а сама традиция будет продолжена при поддержке благотворительного фонда «Добрый Красноярск».