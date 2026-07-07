Многодетной семье из Красноярска вручили «Набор первых» ко Дню семьи, любви и верности

«Перед таким тёплым праздником, как День семьи, любви и верности, особенно приятно вручить “Набор первых” от главы города многодетной маме и видеть, как этот подарок приносит радость. Мы стараемся, чтобы его содержимое было полезным. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия малышке и всей её семье!» — сказала руководитель управления социальной защиты населения города Ольга Качанова.