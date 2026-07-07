Режим НМУ объявили в нескольких городах Красноярского края

Режим неблагоприятных метеоусловий введён с 7 по 8 июля в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске и посёлке Солнечный. Об этом сообщил министр экологии Владимир Часовитин.
Режим будет действовать до 19:00 8 июля. Ситуация на контроле экологов. Предприятиям предписано сократить выбросы в атмосферу.
Синоптики прогнозируют в Красноярске до +25°C и слабый ветер, что затрудняет рассеивание загрязнений. Жителям рекомендуют меньше находиться на улице и по возможности ограничить использование личных автомобилей.
Ранее мы сообщали, что участок трассы «Саяны» в Красноярском крае перекрыт из-за размыва.