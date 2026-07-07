Легковушка сгорела дотла в Минске

В Минске на дороге загорелась легковушка. Подробности рассказали в МЧС.
ЧП произошло на улице Малинина в Минске утром 7 июля. В МЧС сообщили о возгорании легкового авто. Когда прибыли пожарные, машина уже горела открытым пламенем.
Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. На месте работали две единицы техники МЧС, о пострадавших не сообщается.
А здесь мы рассказали, что известно о стрельбе под Молодечно после звонка в милицию оператора АЗС.
Тем временем в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.
И мы рассказали, что произошло с двумя белорусами, которые точно знали, кто из них отец ребенка, но ДНК-тест дал неожиданный результат.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше