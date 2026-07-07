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Легковушка сгорела дотла в Минске

В Минске открытым пламенем горел легковой автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

В Минске на дороге загорелась легковушка. Подробности рассказали в МЧС.

ЧП произошло на улице Малинина в Минске утром 7 июля. В МЧС сообщили о возгорании легкового авто. Когда прибыли пожарные, машина уже горела открытым пламенем.

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. На месте работали две единицы техники МЧС, о пострадавших не сообщается.

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