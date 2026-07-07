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Муниципальный водоканал из Азовского района подал заявление о банкротстве

Суд рассмотрит заявление о банкротстве водопроводного предприятия из Азовского района.

Источник: Комсомольская правда

В Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление о признании банкротом муниципального унитарного предприятия «Приморский водопровод» из села Пешково Азовского района. Информация была опубликована в картотеке суда.

Рассмотрение заявления назначено на 17 августа. К этому сроку предприятие должно предоставить документы по задолженностям.

Известно, что предприятие зарегистрировано в апреле 1995 года, работает 30 лет, основным видом деятельности является распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Единственным учредителем является Азовский район.

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