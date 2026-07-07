«Рванули в лес за рыжим счастьем». Какие грибы и ягоды пора собирать в июле

Июль только начался, а в Ленинградской области уже стартовал сезон «тихой охоты». Любители прогуляться с корзинкой по лесу уже начали хвастаться урожаем. «Улов» серьёзный: лисички, морошка, земляника, подосиновики и белые грибы. О том, что можно найти в лесах Ленобласти в июле — в материале spb.aif.ru.
Результатом довольны
В Лужском районе Ленобласти «тихие охотники» в июле вёдрами собирают лисички и «витаминки» — землянику и чернику. Для последней ещё рановато, однако под Лугой, по словам местных, она в это время уже спелая и сладкая.
А, например, в Выборгском и других северных районах для этой ягоды ещё рановато. По словам «тихих охотников», черника ещё зелёная и кислая.
Зато лисичек можно набрать немало в любом направлении.
«Рванули в лес за рыжим счастьем — и не прогадали. Погода удивляла: дождь сменялся солнцем, пели птицы, летали бабочки и лютовали комары. Зато лисичек было море, а в придачу — два крепких боровика. Итог: 90 литров лисичек + 2 боровика, сбор в два ножа. Результатом довольны, лес — спасибо!» — делятся июльским уловом грибники в соцсетях.
Какие грибы собирают в июле?
Ленинградские грибники рассказывают в тематических сообществах, что в июле в лесах уже можно найти не только лисички. Собирают в этом месяце красные грибы, сыроежки, поляки — один из видов моховика или моховик каштановый (в народе: коричневый или панский гриб). Можно отыскать в лесу летние опята. «С яишкой на шляпке», — добавляют «тихие охотники».
Во Всеволожском районе в июле грибники находят подберёзовики и подосиновики. Но качеством собиратели довольны не всегда.
«Нашли несколько подберезовиков и подосиновиков, почти все червивые, пару белых — один в труху. И один польский, но червяк Анатолий нашел его раньше», — рассказывают собиратели в группе «Грибы и Грибники СПб» VK.
В июле в Петербурге и Ленобласти начинается сезон колпаков кольчатых. Это съедобный гриб из семейства паутинниковых. Знатоки называют его очень вкусным и перечисляют множество способов приготовления: сварить, пожарить, засолить или замариновать. По словам грибников, колпак не уступает по вкусовым качествам шампиньонам. Растет преимущественно в хвойных лесах, но также и под дубом и берёзой, имеет мясистую шляпку, плоско-выпуклую, с завёрнутыми вниз краями. Цвет — серо-жёлтый, соломенно-жёлтый или охряный. По краям шляпка полосатая.
Какие ягоды собирают в июле?
Во второй летний месяц в лесах Ленинградской области можно найти целые заросли земляники. Количество её в этом сезоне собирателей удивляет.
«Набрели на полянку земляники. Я раньше думала, что люди её собирают в специальных местах. Мол, едешь по трассе, видишь указатель “земляника” и сворачиваешь, а там поля огромные, и всем корзинки выдают. Оказалось, она просто в лесу растет на полянках», — шутят люди в соцсетях.
А вот с морошкой, по словам, «тихих охотников», нужно поспешить: «Через неделю спелая ягода от ветра и дождей осыплется».
Так что её сезон в лесах Ленобласти подходит к концу.
Зато начинается сезон черники.