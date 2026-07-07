«Рванули в лес за рыжим счастьем». Какие грибы и ягоды пора собирать в июле

В июле в Петербурге и Ленобласти начинается сезон колпаков кольчатых. Это съедобный гриб из семейства паутинниковых. Знатоки называют его очень вкусным и перечисляют множество способов приготовления: сварить, пожарить, засолить или замариновать. По словам грибников, колпак не уступает по вкусовым качествам шампиньонам. Растет преимущественно в хвойных лесах, но также и под дубом и берёзой, имеет мясистую шляпку, плоско-выпуклую, с завёрнутыми вниз краями. Цвет — серо-жёлтый, соломенно-жёлтый или охряный. По краям шляпка полосатая.