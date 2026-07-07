Нижегородская полиция задержала машину с наркотиками после погони и тарана

В салоне помимо водителя находилось еще трое пассажиров. У одного из них обнаружили сверток с наркотическими веществами. Запрещенную находку изъяли, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.