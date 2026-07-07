В Оренбурге отремонтируют 2 моста и путепровод

Два моста и путепроводную развязку отремонтируют в Оренбурге при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта.
Специалисты приводят в порядок автомобильный мост через реку Урал по улице Донгузской общей протяженностью 402,4 метра и сооружение длиной 300 метров на проспекте Братьев Коростелевых. Эти проекты планируется завершить в 2026 году.
Обновление проводят также на путепроводной развязке улиц Донгузской и Беляевской, она состоит из двух сооружений общей протяженностью почти 362 метра. Строительно-монтажные работы намечены на 2027 год.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.