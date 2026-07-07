В Калининграде будут судить двоих мужчин, которые сожгли склад бытовой техники, чтобы скрыть следы преступления

В Калининграде двое мужчин пойдут под суд по обвинению в уничтожении склада бытовой техники на ул. Полтавской, в результате чего ущерб превысил 57 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В 2025 году 25-летний завскладом похитил бытовую технику на 1,7 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, мужчина и его знакомый подожгли склад.
Уголовное дело уже в суде.
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