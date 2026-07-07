Омбудсмен спас волгоградцев от тараканов и грызунов

«Для гражданина это ловушка, — считает председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. — При упрощённом приказном производстве человека уведомляли заказным письмом. Оно хранилось в почтовом отделении 7 дней. Не успел забрать — письмо ушло, но хотя бы был шанс. Теперь схема такая: уведомление приходит в личный кабинет на “Госуслугах”. Через 7 дней считается, что вы его получили, даже если вы туда не заходили. Потом даётся 10 дней на обжалование — тоже в электронном виде. Пропустили — и судебный приказ вступает в силу. Дальше — списание. Человек узнаёт о долге только тогда, когда с его карты уже ушли деньги. При этом оспорить приказ, который уже вступил в силу, можно только через апелляцию: нужно нанимать юриста, платить госпошлину, тратить время. То есть система сознательно упрощает взыскание и усложняет защиту».