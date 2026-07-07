Если нечисть одолела. Омбудсмен спас волгоградцев от тараканов и грызунов

История, о которой рассказали жильцы многоквартирного дома № 2а по проспекту им. Столетова в Волгограде (Красноармейский район), — из разряда «и смех, и слёзы». Как горожане боролись за право жить в чистоте и уюте, а также о нововведениях в сфере ЖКХ — в материале «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье".
Крысы не сдавались долго.
Смех, конечно, горький, так как людям пришлось больше года добиваться от своей УК защиты от всякой нечисти вроде тараканов, крыс и прочих нежеланных обитателей жилья. Дошло до того, что к борьбе с мерзостью пришлось привлекать прокуратуру.
«В подвале дома стоит вода, полно комаров и тараканов, крысы резвятся, — рассказывал об обстановке на момент пика нашествия, случившегося в 2025 г., один из жильцов дома Николай Сергеевич. — Стояк чугунный канализационный с дыркой, в которую после слива воды со 2-го по 9-й этажи идёт вода с фекалиями. Стоит вонь. Управляющая компания “Парадигма” мер не принимает, говорят, мол, у нас нет ни слесарей, ни электриков».
В итоге мужчина был вынужден покинуть «нехорошую квартиру» — можно сказать, здесь крысы одержали верх. При этом муниципальные власти на жалобу пенсионера отреагировали — они пытались призвать УК к ответу, но она ни на что не реагировала.
В официальном ответе администрации Волгограда от 09.07.2025 указано, что специалисты жилищной инспекции города неоднократно выезжали для проверки ситуации в проблемном доме, однако представители УК «Парадигма» такие проверки игнорировали. За это УК привлекли к административной ответственности. Компанию также предупредили, что она должна пересчитать плату для жильцов в части услуг, касающейся борьбы с насекомыми и крысами (дератизацию), а также за дезинфекцию и санитарное содержание придворовой территории.
При этом на работу УК «Парадигма» ещё в 2024 г. обращала внимание районная прокуратура, и ещё тогда суд обязал её навести в многострадальном доме порядок.
Но ни решение суда, ни возбуждённое исполнительное производство компанию не вразумило — тараканы вольничали, крысы не унимались. В итоге к делу подключились региональный уполномоченный по правам человека и областная прокуратура, и лишь тогда оно сдвинулось с мёртвой точки.
В 2026 г. временно назначенная управлять домом УК «Волжский край» отчиталась о победах над паразитами. В порядок привели подвал, мусоросборные камеры, всю омерзительную живность уничтожили. Сейчас дом в порядке, там можно жить спокойно. Но эта победа далась жильцам воистину дорогой ценой.
Спишут без согласия?
Между тем жильцов ждёт важное возможное новшество в сфере ЖКХ. Сейчас Минстрой России в 19 регионах страны проводит эксперимент с новым механизмом взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Волгоградской области в списке этих 19 нет, но наши соседи по ЮФО — Астраханская и Ростовская области — в него попали.
Суть в том, что взыскание долгов по ЖКХ максимально автоматизируют. Задолженности по платежам будут передавать в электронную систему ГИС ЖКХ. Этот цифровой сервис станет самостоятельно делать запросы в Росреестр, собирать всю нужную информацию, уведомлять должника и передавать заявление в ГАС «Правосудие».
При этом должники будут получать уведомления о наличии задолженности только на сайте «Госуслуги». Если не погасить задолженность, то последует суд — должник и об этом получит уведомление, опять же только электронное.
В Минстрое объясняют: сейчас организации ЖКХ могут получить информацию о собственниках-должниках из Росреестра только через суд, это существенно затягивает процесс взыскания. А вот с помощью электронных судебных приказов и безакцептном (без распоряжения владельца счёта) списании долгов процедура станет быстрой.
Эксперты видят опасность новшества в том, что уведомление о долгах и суде будет приходить исключительно через «Госуслуги». Второе — деньги с карты спишут без нашего согласия.
«Для гражданина это ловушка, — считает председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. — При упрощённом приказном производстве человека уведомляли заказным письмом. Оно хранилось в почтовом отделении 7 дней. Не успел забрать — письмо ушло, но хотя бы был шанс. Теперь схема такая: уведомление приходит в личный кабинет на “Госуслугах”. Через 7 дней считается, что вы его получили, даже если вы туда не заходили. Потом даётся 10 дней на обжалование — тоже в электронном виде. Пропустили — и судебный приказ вступает в силу. Дальше — списание. Человек узнаёт о долге только тогда, когда с его карты уже ушли деньги. При этом оспорить приказ, который уже вступил в силу, можно только через апелляцию: нужно нанимать юриста, платить госпошлину, тратить время. То есть система сознательно упрощает взыскание и усложняет защиту».
Ещё раз подчеркнём: пока это только эксперимент. Но в случае, если власти сочтут его удачным, новую схему распространят на все субъекты РФ. Лучше к этому подготовиться заранее…
Прямая речь.
Пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев:
«Упомянутое нововведение с безакцептным списанием коммунальных долгов не может не настораживать, если говорить о гражданских правах. Смоделируем простую ситуацию. Одинокий человек, в силу тех или иных причин не пользующийся “Госуслугами”, лечился в стационаре. Вернулся домой, а с банковской карты списали все деньги за коммунальные долги. Подобный электронный формат означает ненадлежащее уведомление гражданина о судебных действиях и лишает права на защиту.
При этом напомню, что согласно Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017−2030 гг., утверждённой президентом, наряду с цифровыми сервисами должны сохраняться и привычные для граждан формы получения товаров и услуг".