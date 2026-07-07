Нижегородская крановщица выиграла миллион рублей в лотерею

Крановщица из Нижегородской области выиграла в лотерею миллион рублей. Об этом сообщили организаторы.
Ирина рассказала, что проходила мимо фирменного магазина и решила купить два лотерейных купона. Участие в подобных мероприятиях для нижегородки обычное дело, она рассказала, что лотерея — семейная традиция. В день трансляции победительница зачеркивала числа в игровом поле вместе с мамой.
— Когда я увидела сумму выигрыша, руки задрожали от нахлынувших эмоций, — вспоминает Ирина. По профессии Ирина — машинист башенного крана, и свою нелёгкую работу она очень любит. А когда выдаётся свободная минутка, берёт удочку и отправляется на Волгу — или проводит время с 17-летней дочерью.
Примечательно, что в прошлом году женщина уже выигрывала в лотерее 12 тысяч рублей. Свой нынешний выигрыш в миллион рублей победительница планирует разделить с мамой.