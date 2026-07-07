Нижегородская крановщица выиграла миллион рублей в лотерею

— Когда я увидела сумму выигрыша, руки задрожали от нахлынувших эмоций, — вспоминает Ирина. По профессии Ирина — машинист башенного крана, и свою нелёгкую работу она очень любит. А когда выдаётся свободная минутка, берёт удочку и отправляется на Волгу — или проводит время с 17-летней дочерью.